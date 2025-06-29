Mudanya'da Denizde Kayıp İhbarı: Arama Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde, İDO İskelesi yakınlarında iki kişinin denizde olabileceği yönünde yapılan ihbar üzerine arama kurtarma çalışmaları başladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi ve Mudanya Arama Kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Şu ana kadar herhangi bir bulguya ulaşılamadı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, İDO İskelesi yakınlarında iki kişinin denizde olabileceği yönünde yapılan ihbar ekipleri harekete geçirdi.

İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, Mudanya Arama Kurtarma (MAK) ekipleri ve sağlık görevlileri bölgeye sevk edildi. Ekipler, deniz yüzeyi ve kıyı hattında yaklaşık iki saattir aralıksız arama-kurtarma çalışması yürütüyor.

Dalgaların yoğun olduğu saatlerde sürdürülen arama, çevredeki vatandaşlarda tedirginlik ve merak uyandırdı. Sahil Güvenlik'in özel dalgıçları su altında geniş çaplı tarama gerçekleştirirken, plajlarda sahipsiz elbise, ayakkabı ve kişisel eşyalar gibi izler titizlikle araştırılıyor.

Yetkililer, şu ana kadar herhangi bir bulguya ulaşılamadığını, arama çalışmalarının denizden ve karadan kesintisiz devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: AA / İlhan Atabey - Güncel
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