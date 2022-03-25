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Mudanya'da deniz çekildi acı hatıralar canlandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Mudanya'da deniz çekildi acı hatıralar canlandı

Marmara Denizi'nde bu mevsimlerde zaman zaman yaşanan gelgitler bu sefer Mudanya'da da yaşandı.

Marmara Denizi'nde bu mevsimlerde zaman zaman yaşanan gelgitler bu sefer Mudanya'da da yaşandı. Denizin çekilmesi sonrası 17 Ağustos 1999 yılındaki depremde yıkılan Denizatı Restoranın deniz içindeki kalıntıları ortaya çıktı.

Denizin çekildiğini fark eden bazı vatandaşlar kısa süreli şaşkınlık geçirdi. Denizin 15 metre çekilmesi ile 17 Ağustos 1999 yılındaki deprem yeniden hatıraları yeniledi.

Sabah yürüyüşü yapmak için sahile inenler bu manzarayı görünce önce şaşkınlık yaşadılar, Zaman zaman denizde gelgitlerin yaşandığını, her geçen gün denizin daha çok geri gittiğini ifade eden sabah sporu yapanlar, "denizin çekilmesinden çok depremde yıkılarak bir kişinin altından cansız bedeninin çıkarıldığı Denizatı Restorana ait kalıntılarının ortaya çıkmasının enteresan geldiğini söylediler.

(Hakkı Ovatman/İHA)

Mudanya'da deniz çekildi acı hatıralar canlandı

Mudanya'da deniz çekildi acı hatıralar canlandı

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

17 Ağustos 1999, Marmara Denizi, Güncel, Haberler

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