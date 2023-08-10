Mudanya'da çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
Güncel Haberler
Bursa'nın Mudanya ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.
Yeni Mahalle Adatepe mevkiinde zeytinlik alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede makilik ve çamlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangın, evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel