Mudanya'da çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Bursa'nın Mudanya ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Yeni Mahalle Adatepe mevkiinde zeytinlik alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede makilik ve çamlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangın, evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA