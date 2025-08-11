Mudanya'da Bağ Evinde Yangın: Zeytin Ağaçları Zarar Gördü

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir bağ evinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte söndürüldü. Yangında zeytin ağaçları zarar gördü ve bağ evi kullanılamaz hale geldi. Yangının nedeni araştırılıyor.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde bağ evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü. Yangında zeytin ağaçları zarar görürken, bağ evi ise kullanılamaz hale geldi.Halitpaşa Mahallesi'nde bulunan bir bağ evinde saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanları gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin çevreye yayılmaması için önlem alınırken, yangın 1 saatlik müdahaleyle söndürüldü. 500 metrekarelik alanda bulunan zeytin ağaçlarının zarar gördüğü yangında bağ evi de kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

