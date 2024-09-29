Mudanya'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
Bursa'nın Mudanya ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ve hava destekli ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yaklaşık 15 dönümlük alanın etkilendiği yangında, Yörükali kırsal Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde çıkan anız yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.
Yörükali kırsal Mahallesi'nde tarlada henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye, jandarma ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin 1 helikopter ve 5 araçla havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında, yaklaşık 15 dönümlük alanın etkilendiği öğrenildi.
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