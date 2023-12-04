Mudanya'da 5.1 Büyüklüğünde Deprem: Binalarda Çatlaklar Oluştu

Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde, bazı binalarda çatlaklar oluştu. Mudanya Belediye Başkanı, Trilye Mahallesi'nde bazı binaların duvarlarının yıkıldığını belirtti. Belediye binası da hasar gördü ve personel tahliye edildi.

Merkez üssü Bursa'nın Mudanya ilçesi olan 5.1 büyüklüğündeki depremde, ilçedeki bazı binalarda çatlaklar oluştu. Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde yaşayanlar, iş yerleri ve binalardaki çatlakları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Bir binada oluşan çatlak sonrası, beton parçalarının yere düştüğü görüldü. MUDANYA BELEDİYE BAŞKANI: TRİLYE'DE BAZI BİNALARDA DUVAR YIKILMALARI VAR

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz da DHA muhabirine telefonda yaptığı açıklamada, ilçe genelindeki bazı binalarda çatlaklar oluştuğunu ve bazı bacaların devrildiğini söyledi. Trilye Mahallesi'nde ise 1999 yılındaki Marmara Depremi'nde hasar gören bazı binaların duvarlarının yıkıldığını kaydeden Türkyılmaz, 'Belediye olarak 5 mahallede zaten tarama yapmıştık. Üniversiteden hocalarımızla birlikte, 1999 yılından önce yapılan binalarda performans testlerini sürdürüyorduk. Biz yıkım için beklerken, deprem oldu. Trilye Mahallemizde yıkım raporu alınan binalarda duvar yıkılmaları var. En kısa zamanda bu binaların yıkımlarını gerçekleştireceğiz. Cana gelen bir şey olmadı. İlçe genelinde bir olumsuzluk yok. Bütün ekiplerimiz teyakkuz durumunda, incelemelerimizi sürdürüyoruz' dedi. (DHA)

MUDANYA BELEDİYE BİNASI HASAR GÖRDÜ, PERSONEL TAHLİYE EDİLDİ

Bursa'nın Mudanya ilçesi açıklarından meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde, ilçe belediye binası da hasar gördü. İlçedeki riskli binalar arasında bulunan belediye binasının kolonlarında çatlaklar oluştu. Belediye personeli tahliye edildi. Kapatılan belediye binasında teknik ekiplerin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. (DHA)