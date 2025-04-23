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Mudanya'da 23 Nisan Coşkusu

Mudanya'da 23 Nisan Coşkusu
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Öğrencilerin şiirler okuduğu ve gösteriler sunduğu etkinlikte, Mudanya Kaymakamı, Belediye Başkanı ve birçok davetli katıldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

İskele Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan etkinlikler, Mudanya Bandosu eşliğinde düzenlenen kortej yürüyüşüyle Mütareke Meydanı'nda devam etti.

Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen programda öğrenciler şiirler okudu, hazırladıkları gösterileri sundu.

Kutlama programına, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Mudanya İlçe Emniyet Müdürü Atakan Ateşli, İlçe Jandarma Komutanı Ercan Yavuz, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle çok sayıda Mudanyalı katıldı.

Kaynak: AA / İlhan Atabey - Güncel
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