Mudanya'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı

Mudanya'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ve çeşitli gösterilerle coşkuyla gerçekleştirildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Çağlar Yeni tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Buradaki törenin ardından Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi'nin katılımıyla protokol üyeleri ve vatandaşlar kortej oluşturarak Mütareke Meydanı'na yürüdü. Meydanda İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Çağlar Yeni, günün önemine ilişkin konuşma yaptı.

Şiirlerin okunmasıyla devam eden programda, Turhan Tayan Anadolu Lisesinin karate, jimnastik ve halk oyunları gösterileri ilgi gördü. Yarışmalarda dereceye giren sporculara ödülleri protokol tarafından takdim edildi.

Kaynak: AA / İlhan Atabey - Güncel
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