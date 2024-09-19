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Mudanya'da 19 Eylül Gaziler Günü Töreni Düzenlendi

Mudanya'da 19 Eylül Gaziler Günü Töreni Düzenlendi
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen törende anıta çelenkler bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törene çeşitli protokol üyeleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

İskele Meydanı'ndaki törende anıta çelenkler bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından protokol üyeleri, Muharip Gaziler Derneği Mudanya Temsilciliğini ziyaret etti.

Törene, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Sahil Güvenlik Karakol Komutan Vekili Üsteğmen Halil Şimşek, Mudanya Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Aydoğan, İlçe Emniyet Müdürü Atakan Ateşli, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Ercan Yavuz, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / İlhan Atabey - Güncel

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