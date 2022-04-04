Mudanya Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, sezonu ikinci sırada tamamladı

ANTALYA (Bültenler) - Merve Atak Yılmaz yönetiminde çıktığı 17 maçta, 13 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Poyrazın Kızları, 549 gol atarken, sezonun en golcü oyuncusu Mudanya Belediyespor'dan 141 gol atan Sude Çiftçi oldu.

"HEDEFİMİZ SÜPER LİG"

Sezona çok genç bir kadro ile başladıklarını ve son haftalarda yoğun bir maç programı geçirdiklerini ifade eden Mudanya Belediyespor Hentbol Takımı Baş Antrenörü Merve Atak Yılmaz, "Sezonu lider tamamlayabileceğimizi düşünüyorduk ancak olmadı. Güzel bir sezon geçirdik. Sezon boyunca centilmence ve büyük bir özveriyle mücadele eden sporcularımı kutluyorum. Hedefimiz Antalya'da gerçekleşecek play-off karşılaşmalarında güzel sonuçlar alarak,Süper Lig'e yükselmektir" dedi. Yılmaz ayrıca, kendilerine her zaman destek olan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, kulüp başkanı Tufan Irmak ile sporcuların ailelerine teşekkür etti.

"KIZLARIMA YÜREKTEN İNANIYORUM"

Aldıkları başarılı sonuçlarla Mudanya'nın adını sporda da Türkiye'ye duyurdukları ifade eden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz,"Antrenörlerimizi, sporcularımızı ve ailelerini sezon boyunca gösterdikleri başarı ve özveriden dolayı kutluyorum. Bizlere büyük gurur yaşatan Poyrazın Kızları'nın Süper Lig'e çıkacağına yürekten inanıyorum" dedi.

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