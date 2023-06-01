Mudanya Belediyesi, Sayıştay denetiminden başarıyla çıktı

Sayıştay Müfettişleri'nin Mudanya Belediyesi'nin 2022 yılını kapsayan incelemesi tamamlandı. Hazırlanan taslak raporda belediyenin iş ve işlemlerinde kanunlara uyduğu değerlendirilirken, Başkan Hayri Türkyılmaz, geride bıraktığı 9 yıllık dönemde tüm denetimlerden tertemiz çıktıklarını söyledi.

Sayıştay Müfettişleri, Mudanya Belediyesi'nin 2022 yılına ait mali bütçesi, gelir ve giderlerine ilişkin denetimlerini tamamladı. 2022 dönemine ait yapılan inceleme sonucunda Sayıştay Müfettişleri'nin hazırladığı taslak raporda belediyenin iş ve işlemlerinde kanunlara uyduğu değerlendirildi. Başkan Türkyılmaz, geride bıraktığı 9 yıllık dönemde tüm denetimlerden tertemiz çıktıklarını belirtirken, Mudanya Belediyesi'nin dürüst bir belediyecilik anlayışı ile yönetildiğinin bir kez daha tescillendiğini söyledi.

Mudanya'nın tüm değerlerinin ön plana çıkarıldığı 9 yıllık bir yatırım sürecini tamamladığını dile getiren Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Göreve geldiğimiz günden bu yana 'temiz başkan, temiz belediye ve temiz Mudanya' ilkemizden asla taviz vermedik. Bir denetimden daha alnımızın akıyla çıkmanın gururunu yaşıyorum. Tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA