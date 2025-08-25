Mudanya Altai Spor Kulübü Birinci Yılını Kutladı

Bursa'da geçen yıl kurulan Mudanya Altai Spor Kulübünün birinci yılını düzenlenen törenle kutladı.

Mudanya İlçe Stadı'nda düzenlenen etkinliğe farklı yaş grubundan sporcular ve velileri katıldı.

Törende konuşan kulüp Başkanı Tayfun Albayrak, bir yıldır törenin hayalini kurduklarını söyledi.

Heyecanlı olduklarını ifade eden Albayrak, "Biz bu işi seviyoruz, sevince de heyecanlanıyoruz. Biz tüm hocalarımızla bir yıl önce elimizi taşın altına attık ve bu işe girdik. İnsan kalbinin ekmeğini yer. Benim kalbim her zaman bu şehir için, ülkenin çocukları için güzel şeyler yapmak istiyor. Karşımda yüzlerce sporcuyu görerek bunu başardığımı düşünüyorum. İnşallah velilerimizle, sporcularımızla tüm halkla birlikte en güzel yere geleceğimize inanıyorum." dedi.

Albayrak, sporculara disiplini öğrettiklerini bunun yanında hayata hazırladıklarını belirterek şunları kaydetti:

"İlk yılki hedefimiz liglere girebilmekti ama bizim hedefimiz sportif başarıdan daha çok çocuklarımıza ahlaki değerleri öğretmek. Sosyal medya bağımlılığı olsun, kötü alışkanlıkların önüne geçmek için yapılacak en güzel şey spor. Bu konuda mütevazi olamayacağım çok güzel bir ekibimiz var. Bugüne kadar elimizden gelen her şeyi yaptık. Sizlerden de bizleri desteklemenizi istiyoruz. Sporcularımız buraya geldiğinde arkadaşlığı, sporu öğreniyor ama en önemlisi disiplini öğreniyor. Aslında biz sporla çocuklarımızı hayata hazırlıyoruz."

Albayrak, hedeflerinin önümüzdeki dönem yeni statla sporculara en iyi şekilde hizmet vermek olduğunu da sözlerine ekledi.

Kulüp As Başkanı Ümit Geçim ise bir hayal kurduklarını ve bunun peşinden gittiklerini dile getirdi.

Bir yılı çok güzel şekilde tamamladıklarını aktaran Geçim, "Anlımızın akıyla gururla bir yıl bitirdik. A takımımızı bir üst tura taşıdık. 8 grupta mücadele edip ilk 3'e girdiğimiz gruplarımız oldu. Bazı gruplarda istediğimiz aşamaya gelemesek de 8 grupla Mudanya'yı temsil etmenin gururunu yaşadık. Bizim amacımız yaş grupları ne olursa olsun her yaş grubunda Mudanya'nın ismini duyurmak istiyoruz." diye konuştu.

Geçim, önümüzdeki yıllarda daha iyi işler yapmak istediklerini de ifade etti.

Kulüp koordinatörü Mustafa Özenç de kulübün bir kişiyle başlayıp süreç içerisinde yüzlerce çocuk sporcuya ulaştığını söyledi.

Konuşmaların ardından U13 gurubundan Mustafa Yiğit Kayı yılın kalecisi, U11 gurubundan Sıraç Ali Çevirme yılın gol kralı, U15 gurubundan Ömer Yıldırım ise yılın oyuncusu seçilen sporculara madalyaları takdim edildi.

Etkinlik fotoğraf çekimi ve gösteri maçıyla sona erdi.