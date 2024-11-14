Üye Girişi
Haberler

Mucur'da Polisten Dolandırıcılık Uyarısı

Mucur'da Polisten Dolandırıcılık Uyarısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'in Mucur ilçesinde polis ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirerek, önleyici çalışmalar gerçekleştirdi. 587 broşür dağıtan ekipler, telefon ve internet dolandırıcılığına karşı uyarılarda bulundu.

Kırşehir'in Mucur ilçesinde polis ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

Emniyet birimlerince, bilgilendirme ve suç oluşmadan önleyici polislik çalışmaları çerçevesinde ilçe merkezinde halkın yoğun bulunduğu noktalarda bilgilendirme çalışması yapıldı.

Dolandırıcılıkla ilgili kahvehaneler, pazar yerleri, taksi durakları, umuma açık iş yerlerinin yoğunlukta olduğu cadde ve parklarda vatandaşlara yüz yüze bilgi veren polis ekipleri, 587 broşür dağıttı.

Yapılan bilgilendirmede telefon ve internet dolandırıcılığı, evden hırsızlık ve 112 Acil Çağrı kullanımı konuları hatırlatıldı.

Kendisini polis, asker, savcı ya da kamu görevlisi olarak tanıtarak para, altın veya değerli ziynet eşyası isteyen kişilere itibar edilmemesi uyarısı yapılarak, tanımadıkları kişilere kimlik ve kart bilgisi ile şifre verilmemesi istendi.

Öte yandan, Mucur Belediye Başkanlığı, hoparlöründen de bu konuda bilgilendirme duyurusu yaptırıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
Yangında can veren 5 çocuğun amcası konuştu: Çocukları verse para kesilecekti, eve giren çıkan belirsiz

"Eve giren çıkan belirsiz, çocukları verse para kesilecekti, anne-baba madde bağımlısı"

 AK Partili Özlem Zengin'den AIDS nedeniyle ölen çocukla ilgili açıklama: Babası tarafından istismar edildi

AK Partili Özlem Zengin'den AIDS nedeniyle ölen çocukla ilgili açıklama

 Kırklareli'nde baltalı vahşet! Karısını vahşice katleden cani koca teslim oldu

Eve giden polis ekipleri korkunç manzara ile karşılaştı
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: Kürtlere temel haklar tanınmalı

"Kürtlere temel haklar tanınmalı"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Fransa İsrail maçında ne oldu SON DAKİKA? L-Gante kimdir? L-Gante kaç yaşında, ne iş yapıyor? Paraguay Arjantin CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 15 Kasım Paraguay Arjantin maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Venezuela Brezilya CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 15 Kasım Venezuela Brezilya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Belçika İtalya CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Belçika İtalya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? İrlanda Finlandiya CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım İrlanda Finlandiya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Slovenya Norveç CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Slovenya Norveç maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Fransa İsrail CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Fransa İsrail maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Belçika İtalya CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Belçika İtalya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Yunanistan İngiltere CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Yunanistan İngiltere maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.