Mücevher Fuarı'nın gözdesi 10 milyon lira değerindeki tektaş yüzük

Yabancı ülkelerden Mücevher Fuarı'na ilgi; Gözdeleri ise 10 milyon liralık tektaş oldu

10 Milyon değerindeki tektaş, Mücevher Fuarı'nda satışa sunuldu

Nisanur ŞENTÜRK-Harun UYANIK/İSTANBUL, (DHA)- İstanbul Jewelry Show bugün, kapılarını ziyaretçilere açtı. Özellikle yabancı ülke firmalarının yoğun katılım gerçekleştirdiği fuarın gözdesi; 17 karat, 18 ayar altından yapılan 10 milyon lira değerindeki tektaş yüzük oldu.

51'incisi düzenlenen Mücevher Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı. 24-27 Mart'a kadar sürecek olan fuara yerli ve yabancı firmalar birbirinden değerli mücevherlerle katıldı. Özellikle daha ilk günden yabancı ülke firmalarının yoğun katılım sağladığını belirten Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş, bunlar arasında Amerika, Kanada, Arap ülkeleri ve Avrupa'dan birçok ülke olduğunu söyledi. Türkiye'nin mücevher üretici ülkeler arasında önemli olduğunu da belirten Güzeliş, 'Diğer sektörlerin ihracatında küçülme oldu ancak mücevher sektöründe ise büyüdü. Bunun nedeni ise pandemide durmadan yeni modeller ürettik. Türkiye hem pırlanta hem de altındaki ihracatını yüzde 80 büyüttü' açıklamasını yaptı.

'FUARDAKİ EN BÜYÜK TEKTAŞ'

Fuardaki en büyük tektaşın 10 milyon lira değerinde olduğunu ifade eden Emil Güzeliş, 'Bu taş 17 karat büyüklüğünde. Fuarın en büyük tektaşı. Ayrıca 18 ayar altın, pembe ve beyaz altından yapıldı. Onu özel yapan şey ise dünyada bu kadar büyük taşların zor bulunuyor olması. Fuar için özel hazırladık. Herkes büyük ilgiyle taşı inceliyor. Burada müşterisini bekliyor. Fuar sonunda bakalım alıcısına ulaşabilecek mi' dedi.

'FUARIN EN AĞIR ALTINI 10 KİLOGRAM'

Fuarda 10 kilogram ağırlığında ve birbirine bağlı zincir şeklindeki altın ile hayatın güçlü bağlardan oluştuğu temsil edilmek istendi. 4 metre uzunluğunda Monaco Chain altın zincir, 12 kişilik ekip ile 1 ayda fuar için hazırlandı. Atasay'da Pırlanta Markalar Müdürü Sival Özcan, 'Bu altınımız 10 milyon değerindedir. Özellikle yabancı müşteriler bu ürüne yoğun ilgi duyuyor. Gelip bakıyorlar. Fuarda beklenenin de üstünde yoğunluk var. Türkiye kesinlikle takı tasarımlarıyla öncü bir ülke' şeklinde konuştu.

'ŞANS GETİREN AYETEL KÜRSÜLİ ALTIN TESBİH'

Yaklaşık 40 yıldır teşbih satışı yaptığını belirten Sevan Kaçi ise 20 yıldır da kuyumculuk fuarına katıldığını söyledi. Bu yıl için üzerinde Ayetel Kürsi olan altın tespihi tasarladıklarını belirten Kaçi, 'İmamesinde Besmele yazıyor. Her bir tanesi ise ayet ile kaplı. Bu 150 gram ağırlığında şaheserdir. Fiyatı ise 1 milyon lira. Tespihe ilgi duyan birçok kişi var. Biz de bu tespihin üzerindeki duasıyla insanlara şans getirmesini umduk' dedi.