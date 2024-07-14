Mücadeleci Sendikalar Kadıköy'de Oturma Eylemi Gerçekleştirdi

Haber: Hakan KAYA- Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) - Kadıköy Süreyya Operası önünde toplanan Mücadeleci Sendikalar, hükümet yetkililerine seslenerek, Temmuzda asgari ücrete ve emekli maaşlarına zam istedi, 10 dakikalık oturma eylemi gerçekleştirdi. Yapılan ortak açıklamada, "Açlık sınırının altında asgari ücreti kabul etmiyoruz. İnsanca yaşamaya yetecek ücret istiyoruz" denildi.

"Mücadeleci Sendikalar" çatısı altında bir araya gelen Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, İnşaat İşçileri Sendikası (İnşaat-İş), Tüm Otomotiv ve Metal İşçileri Sendikası (TOMİS), DİSK/Enerji-Sen, Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası (DEV TEKSTİL), Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN), Karayolu Taşımacılık Emekçileri Sendikası (KATAŞ-SEN) ile Mağaza ve Market İşçileri Sendikası (MAĞAZA MARKET-SEN) üyeleri, "İnsanca yaşamaya yetecek ücret istiyoruz" sloganıyla Kadıköy Sürra Operası önünde toplandı. "Enflasyon altında ezilmemek, yoksulluğa ve hayat pahalılığına teslim olmamak için ücretlere Temmuzda zam" pankartı açan sendikalar, "İnsanca yaşamak istiyoruz", "Asgari değil, insanca yaşam" sloganları atarak Temmuzda asgari ücrete ve emekli maaşlarına zam istedi.

Tasarruf paketi eleştirisi

Mücadeleci Sendikalar adına ortak basın açıklamasını okuyan Tahsin Mert Saygın, iktidarın tasarruf paketini eleştirerek, "Hükümet, Mehmet Şimşek'in 'Orta Vadeli Ekonomi Programı' ile patronların karını koruyup, krizin acı reçetesini emekçilere yutturmaya çalışıyor. Binlerce taşeron işçi kadro, öğretmenler atama beklerken hükümet kamuda tasarruf paketi ile emekli olanların yerine yapılacak alımlar dışındaki personel alımlarını durdurduğunu açıkladı. Sarayın harcamalarında tasarrufa gidilmezken, sermayeye peşkeş çekilen köprü ve otoyollara yapılacak fahiş ödemelerle ilgili bir tasarrufa gidilmezken, kamunun 'tasarruf' yaptığı söylemi ile işçi ve emekçilerden fedakarlık isteniyor. Mehmet Şimşek'in açıkladığı tasarruf paketiyle güya önce kamu sonra emekçiler tasarruf edecek. Fakat emekçilerden edeceği tasarruf ile kamuda açıklanan tasarruf miktarı arasında dağlar kadar fark var. Kamudaki tasarruf miktarı yılda 1 milyar dolar iken, emekçiler edeceği tasarruf ile refahtan payını alamayacak ve ağır vergi yükleri ile karşı karşıya kalacak. Zamlar emekçilerin her alandaki harcamalarına yansıyacak" diye konuştu.

"Açlık sınırının altında asgari ücreti kabul etmiyoruz"

Açıklamada insanca yaşamaya yetecek ücret taleplerini yineleyen Saygın, şöyle devam etti:

"Asgari ücrete 'Temmuzda zam şart' dedik. 'İnsanca yaşamaya yetecek ücret istiyoruz' dedik. Bakanlar kalktı kendi maaşlarına zam yaptı. Elektriğe yüzde 38 zam geldi. Kiralardaki yüzde 25 zam sınırı kalktı. Barınma ve diğer tüm ihtiyaçlarımızı daha da pahalı hale getiriyorlar. Bakan Şimşek vergi planlarını açıklamaya ve hazırlamaya devam ediyor. Emekçilerin üzerine bu zam ve vergi planlarıyla çullanıyorlar. Enerji, özel eğitim kurumları, inşaat, market, taşımacılık, tekstil, depo, metal sektöründe sendikalarımızla her işyerinde 'Temmuzda Zam Şart' mücadelemizi, emeğimizi sömüren patronlara, vergi yükleri ve zamlarla hayatımızı dahada zorlaştıran hükümetin ekonomi programına karşı sürdürmeye devam edeceğiz. Açlık sınırının altında asgari ücreti kabul etmiyoruz. Temmuzda Zam Şart demeyi sürdürüyoruz. Büyük zenginliği var edenler emekçiler, bu zenginlikten payını alan patronlar olamaz. Tüm toplumsal zenginlikleri üretenler işçi, emekçiler olurken, servetleri bizden çaldıkları olan patronların sömürü düzenine dur diyoruz. Emekçilerin ücretlerine zam talebinin yerine getirilmesini yineliyoruz. İnsanca yaşamaya yetecek ücret istiyoruz."

Açıklamanın ardından sendika üyeleri 10 dakikalık oturma eylemi gerçekleştirdi.