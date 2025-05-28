Muaythai Şampiyonasında Bıçaklı Saldırı: Azerbaycan Federasyon Başkanı Yaralandı

Muaythai Şampiyonasında Bıçaklı Saldırı: Azerbaycan Federasyon Başkanı Yaralandı
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Antalya'nın Kemer ilçesindeki IFMA U23 Elite Büyükler Muaythai Dünya Şampiyonası'nda, Azerbaycan Muaythai Federasyon Başkanı Araz Musayev, bıçaklı bir saldırıya uğradı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde düzenlenen IFMA U23 Elite Büyükler Muaythai Dünya Şampiyonası'nda, Azerbaycan Muaythai Federasyon Başkanı Araz Musayev, 2 kişi tarafından bıçaklandı. Musayev tedaviye alınırken, kaçan Azerbaycan vatandaşı 2 kişi havalimanında yakalanarak gözaltına alındı.

Kemer'e bağlı Göynük Mahallesi'ndeki Atatürk Spor Salonu'nda 24 Mayıs Cumartesi günü başlayan IFMA U23 Elite Büyükler Muaythai Dünya Şampiyonası'na katılan Azerbaycan Muaythai Federasyon Başkanı Araz Musayev, müsabakaların düzenlendiği salonda bugün saat 15.00 sıralarında 2 şüpheli tarafından karın bölgesinden 2 kez bıçaklanırken, başından da darbedildi. Müsabakalar için salonda bulunan sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Kemer Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, ardından da Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Araz Musayev tedaviye alındı.

Olayla ilgili Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlarıyla başlatılan soruşturma kapsamında, Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Araz Musayev'i bıçaklayan 2 şüphelinin taksiyle olay yerinden ayrıldığını belirledi. Yürütülen titiz çalışmalar ve Antalya Havalimanı'nda görevli polis memurlarının takibiyle Azerbaycan vatandaşı olduğu belirlenen 2 şüpheli havalimanında yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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