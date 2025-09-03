Muayene Cezası Alan Sürücü Motosikletini Yaktı

FATİH'te bir sürücünün muayenesini yaptıramadığı motosikletine polis ekipleri tarafından para cezası uygulandı ardından da araç trafikten men edildi. Bu duruma sinirlenen sürücü motosikletini ateşe verdi. Alev alev yanan motosiklete itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Laleli Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 15 Ekim 2024'te 6 dakika arayla 34 DIG 360 plakalı motosikletin sahibi Mehmet T.'ye (30) ' Motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisikletlerde sürücülerin koruma başlığı ve gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı bulundurmaması ve kullanmaması' suçundan toplam bin 389 lira idari para cezası uygulandı. Ancak iki farklı ceza kesildiğini bilmeyen Mehmet T., sadece ilk cezayı ödedi. Motosikletinin muayene günü de geçen Mehmet T., muayene için sıra almak istedi; ancak ödenmemiş cezası olduğu için muayene günü alamadı. Bunun üzerine vergi dairesine giderek diğer cezayı da ödeyen Mehmet T., daha sonra muayene için gün aldı ancak yolda ilerlediği sırada trafik uygulaması yapan polisler tarafından çevrildi.

MOTOSİKLETİNİ ATEŞE VERDİ

Polis ekiplerinin kontrollerinde motosikletin muayenesi olmayan Mehmet T.'ye 3 bin 160 lira para cezası uygulandı; araç trafikten men edildi. Bu duruma sinirlenen Mehmet T., motosikletini herkesin gözü önünde ateşe verdi. Alev alev yanan motosikletteki yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Ardından da motosiklet çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü. Yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken polis olayla ilgili çalışma başlattı.