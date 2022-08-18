Vali Pehlivan: '4. Etap OSB kentimize hayırlı olsun'

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin- Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) genişleme bölgesinde 67,5 hektarlık alana kurulacak 4. Etap Osb'nin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Vali Pehlivan, MT Osb Başkanı Sabri Tekli ile valilik makamında bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan, MT Osb genişleme bölgesinde 67,5 hektarlık alana kurulacak 4. Etap OSB hakkında bilgiler veren Tekli, 5. Etap OSB'nin kurulması için bakanlığa başvuru yapıldığını belirterek, 6. Etap OSB ile ilgili olarak yürütülen fizibilite çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Görüşmede konuşan Vali Pehlivan, "4. Etap OSB'nin ilimize ve yatırımcı kuruluşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu vesile ile kuruluş sürecinde verdikleri desteklerinden dolayı Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a, bakanlık ilgili birimlerine, önceki dönem Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan'a, OSB Müteşebbis Heyetimize, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan görüşmeyle ilgili değerlendirmede bulunan MTOSB Başkanı Sabri Tekli ise, 'MTOSB olarak 1. Bölge 380 hektar, 2. Bölge 278 hektar, 3. Bölge 98 hektar ve son olarak onaylanan 4. Bölge 67.5 hektar olmak üzere toplamda 823.5 hektar alana sahip olduk. 5. ve 6. bölgenin onaylanması ile birlikte bin 405.5 hektar toplam alana sahip olacağız. Müteşebbis heyetimiz, yönetim kurulumuz ve bölge müdürlüğümüz ile birlikte kentimize yeni sanayi alanları kazandırabilmek için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Kentimizin istihdam sayılarına, ülkemizin üretim ve ihracat rakamlarına katkıda bulunmak için var gücümüz ile çalışıyoruz. Arsa tahsisi başvuru sayımız 400'e ulaştı. Yatırımcının bölgemize gösterdiği yakın ilgiden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank başta olmak üzere, önceki dönem Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan'a, bakanlık yetkililerine, yakın ilgi ve alakalarından dolayı aynı zamanda Müteşebbis Heyet Başkanımız olan Mersin Valimiz Ali Hamza Pehlivan'a şahsım, yönetim kurulum ve sanayicilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - MERSİN