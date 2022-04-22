MTO ihtiyaç sahibi ailelere yardım paketi dağıttı

Marmaris Ticaret Odası (MTO), ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere yardım paketi yardımı yaptı.

MTO'dan yapılan açıklamaya göre, ilçede 745 ihtiyaç sahibi aileye, temel gıda malzemelerinin olduğu yardım kolisi dağıtımı yapıldı.

Bütçesi MTO ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından karşılanan ramazan yardım paketleri, muhtarlıklar ve MTO Yönetim Kurulu ile meclis üyeleri tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen MTO Başkanı Mutlu Ayhan, şunları ifade etti:

"Ramazan'ın bereketi ile yardımlaşma ve dayanışma duyguları daha da önem kazanıyor. Bu yıl yine Birliğimizin desteğiyle 745 ihtiyaç sahibi aileye ulaştık. Elimizden geldiğince ihtiyaç sahibi ailelerimize destek olmaya çalışıyoruz. Bu vesileyle tüm üyelerimizin ve Marmaris halkının yaklaşan Ramazan Bayramı'nı da en içten dileklerimle kutlar, sağlıklı günler getirmesini dilerim."