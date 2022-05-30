MTA'dan çocuklara madencilik eğitimi - Haberler

TRABZON'da, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan 'Sürdürülebilir Tabiat Dostu Madencilik ve Gezici Müze Eğitimleri' projesi ile çocuklara madencilik eğitimi verildi.

MTA Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Sürdürülebilir Tabiat Dostu Madencilik ve Gezici Müze Eğitimleri' projesi kapsamında Trabzon Bedri Rahmi Eyüboğlu Orta Okulu'nda çocuklara eğitim verildi. MTA Genel Müdürlüğü Çevre Araştırmaları Dairesi Başkanı Ayten Cesur, MTA Doğu Karadeniz Bölge Müdürü Bülent Tosun ile Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin katıldığı etkinlikte, MTA Genel Müdürlüğü uzmanları tarafından çocuklara çevre dostu madencilik çalışmaları ve madenlerin insan hayatındaki önemi anlatıldı.

Her iki projeye de Balıkesir'den başladıklarını söyleyen Cesur, "Balıkesir'de toplam 15 okulda 2 bin öğrenciye ulaştık. İkinci ayağını Trabzon ve Ordu'da gerçekleştireceğimiz proje çalışmalarına eğitim ve öğretim çalışmaları tamamlanana kadar maksimum öğrenciye ulaşmayı amaçlıyoruz. 2023 genelinde de Türkiye genelinde ulaşabildiğimiz kadar çocukla bir araya gelip madenciliği anlatmak ana hedeflerimiz arasında" ifadelerini kullandı.