MSÜ, Türkiye Futbol Birinciliği'nin yıl dönümünü kutladı

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), Cumhuriyet döneminde ülke çapında düzenlenen ilk futbol şampiyonasının yıl dönümünde paylaşımda bulundu.

MSÜ'nün, "İlk Türkiye Futbol Şampiyonu Kara Harp Okulu" başlığıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Cumhuriyet döneminde ülke çapında yapılan ilk futbol şampiyonası "Türkiye Futbol Birinciliği" adıyla ilk kez 4-12 Eylül 1924 tarihlerinde düzenlendi.

İstanbul şampiyonu Beşiktaş, Ankara şampiyonu Anadolu Turan San'atkaran Gücü, İzmir Şampiyonu Altay ve Bursa şampiyonu Bursa San'atkaran kulüplerinin yanı sıra bölge şampiyonlarının da katıldığı organizasyonda, askeri okul kulüpleri Harbiye ve Bahriye Efrad-ı Cedide de yer aldı.

Rakiplerini eleyen Harbiye ve Bahriye Efrad-ı Cedide, finalde karşı karşıya geldi. Ankara İstiklal Sahası'nda 12 Eylül 1924'te yapılan ve Yusuf Ziya Bey'in yönettiği final maçının ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

İkinci yarıda rüzgarı arkasına alan Harbiye, biri penaltıdan olmak üzere 3 gol kaydetti.

Böylece Harbiye, ilk kez düzenlenen Türkiye Futbol Birinciliği'nin ilk şampiyonu olurken, şampiyonluk kupası Kara Harp Okulu Müzesinde sergileniyor.

MSÜ, paylaşımında, kupa ile şampiyonada birinci olan Harbiye ve ikinci olan Bahriye Efrad-ı Cedide takımı oyuncularının olduğu fotoğraflara yer verdi.