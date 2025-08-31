MSÜ'de 135'inci Dönem Diploma Töreni
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (MYO) Komutanlığı'nın 135'inci Dönem Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni, Şehit Deniz Kurmay Kıdemli Albay B. Hüsnü Dizdar tören alanında gerçekleştirildi.
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (MYO) Komutanlığı'nın 135'inci Dönem Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni, Şehit Deniz Kurmay Kıdemli Albay B. Hüsnü Dizdar tören alanında gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda törene, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, Yalova Valisi Hülya Kaya, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı'nın katıldığı bildirildi.
Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Güncel