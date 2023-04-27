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MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları açıklandı

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları açıklandı

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2 Nisan'da yapılan 2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ) sonuçlarını açıkladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2 Nisan'da yapılan 2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ) sonuçlarını açıkladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2023-MSÜ değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Kaynak: AA / Selma Kasap - Güncel

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