MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları açıklandı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2 Nisan'da yapılan 2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ) sonuçlarını açıkladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2 Nisan'da yapılan 2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ) sonuçlarını açıkladı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2023-MSÜ değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Kaynak: AA / Selma Kasap - Güncel