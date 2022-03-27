MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na geç kalan öğrencilerin yardımına polis yetişti
AA - Zehra Melek Çat - Güncel
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Konya'da polis ekipleri, 10 öğrenciyi Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2022-MSÜ) ekip aracıyla yetiştirdi.
Konya'da polis ekipleri, 10 öğrenciyi Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2022-MSÜ) ekip aracıyla yetiştirdi.
Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sınava girecek öğrencilere yardımcı olmak için ana cadde ve bulvarlarda sabah erken saatlerden itibaren tedbir aldı.
Ekipler, sınava gireceği okulun yerini bulamayan, sınava giderken aracı arıza yapan ve çeşitli sebeplerle sınava geç kalan 10 öğrencinin sınav salonuna zamanında ulaşımlarını sağladı.
AA / Zehra Melek Çat - Güncel