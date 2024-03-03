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MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı Başladı

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ÖSYM tarafından düzenlenen MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başladı. Sınav, 81 ilde 108 sınav merkezinde gerçekleştiriliyor. Sınav sonuçları 28 Mart'ta açıklanacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başladı.

Sınav, 81 il, 108 sınav merkezinde 1747 bina ve 33 bin 353 salonda düzenleniyor. MSÜ'ye 736 bin 894 aday başvuru yaptı. Başvuranların 383 bin 975'i kadın, 352 bin 919'u erkek adaylardan oluşuyor. Sınavda 96 bin 475 kişi görev alıyor.

Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinden oluşan sınavda adaylara 120 soru için 165 dakika süre verildi.

Saat 10.15'te başlayan sınav için binalara saat 10.00'dan sonra aday alınmadı. Sınav, 13.00'te sona erecek.

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık tutuldu.

Sınav sonuçları, 28 Mart'ta açıklanacak.

Kaynak: AA / Güncel

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