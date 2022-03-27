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MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başladı

AA - Harun Kutbe - Güncel
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MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) başladı.

Sınav, 81 ilde ve 98 sınav merkezinde uygulanıyor. Saat 10.15'te başlayan sınavda, adaylara 120 soru için 165 dakika süre verildi.

Kovid-19 salgını önlemlerinin uygulandığı sınavda, pozitif veya temaslı adaylar yedek salonlarda sınava alındı.

AA / Harun Kutbe - Güncel

Milli Savunma Üniversitesi, Saat, Güncel, Haberler

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