MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başladı
AA - Harun Kutbe - Güncel
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) başladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) başladı.
Sınav, 81 ilde ve 98 sınav merkezinde uygulanıyor. Saat 10.15'te başlayan sınavda, adaylara 120 soru için 165 dakika süre verildi.
Kovid-19 salgını önlemlerinin uygulandığı sınavda, pozitif veya temaslı adaylar yedek salonlarda sınava alındı.
AA / Harun Kutbe - Güncel