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MSKÜ ve Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü arasında ramazan yemek ikramı protokolü imzalandı

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) ile Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü arasında ramazanda öğrencilere yemek ikramı için protokol imzalandı. Protokol kapsamında, üniversite kampüsünde yer alan merkez yemekhanede ramazan ayı boyunca hafta içi her gün öğrencilerin iftarı Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğünce karşılanacak.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) ile Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ramazanda öğrencilere yemek ikramında bunulması için protokol imzalandı.

Rektörlük salonunda düzenlenen törende, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar ve Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Yusuf Dural, protokolü imzaladı.

Rektör Kaçar, imza töreninde yaptığı konuşmada, ramazan ayının yardımlaşmanın ve dayanışmanın en üst seviyede yaşandığı, bereketli bir ay olduğu ifade etti.

Birliğin ve kardeşliğin en derinden hissedildiği bu ayda öğrencilerin bütçesine katkı sağlamak, onları iftar sofralarında bir araya getirmek için çalışma yürüttüklerini belirten Kaçar, protokolün öğrencilere hayırlı olmasını temenni etti.

Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Dural ise protokolün hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Bu arada, MSKÜ'de öğrenim gören öğrencilere destek için imzalanan protokol kapsamında, üniversite kampüsünde yer alan merkez yemekhanede ramazan ayı boyunca hafta içi her gün öğrencilerin iftarı Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğünce karşılanacak.

Kaynak: AA / Güncel

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Aydın Eğitim Güncel Haberler

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