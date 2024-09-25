Üye Girişi
Haberler

MSKÜ Tıp Fakültesi'nde Beyaz Önlük Giyme Töreni Düzenlendi

MSKÜ Tıp Fakültesi'nde Beyaz Önlük Giyme Töreni Düzenlendi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesine kayıt yaptıran 209 öğrenci için düzenlenen Beyaz Önlük Giyme töreninde, öğrenciler protokol üyeleri tarafından doktor önlüklerini giydiler. Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar, öğrencilere mükemmellik için çabalamalarını ve araştırma ruhunu benimsemelerini tavsiye etti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Tıp Fakültesine kayıt yaptıran 209 öğrenci için "Beyaz Önlük Giyme" töreni düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törende, okula başlayan 150 Türkçe ve 59 İngilizce tıp bölümü öğrencisine doktor önlükleri, protokol üyeleri tarafından giydirildi.

Törende konuşan MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, öğrencilere, araştırma ruhunu benimsemeleri, mevcut durumu sorgulamaları ve yaptıkları her şeyde mükemmellik için çabalamaları tavsiyesinde bulundu.

MSKÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Cüneyt Karakuş ise öğrencilere "hoş geldiniz" diyerek beyaz önlüğün hikayesini anlattı.

Beyaz önlüğün saflık ve temizlik olduğunu belirten Karakuş, "Üzerindeki kanlar, kırışıklıklar deneyimin simgesidir. Zorlu eğitim süreci sonrası sadece tıp doktoru unvanı kazanmayacaksınız. Yaşadığınız yorgunluğun size ne kadar huzur verdiğini de tadacaksınız. Çok çalışarak bu eğitim sürecini tamamlayacağınızdan ve Atatürk'ün 'Beni Türk hekimlerine emanet edin' sözüne layık olarak aramıza katılacağınıza inancım tamdır." dedi.

Tören, Tıp Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencilerinin toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

Törene, CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Sülün, Prof. Dr. Celal Ateş ve Prof. Dr. Deniz Ülgen, Sağlık Hizmetleri Başkanı Op. Dr. İsmail Gökbel, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Turhan Togan da katıldı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Sağlık Güncel Rektör Tören

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilden pes dedirten savunma: Tutuksuz yargılanmama karar verilsin

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilden pes dedirten savunma

 Bitlis'te 4.5 büyüklüğünde deprem

"Dinamit fıçılarının üzerinde oturuyorlar" dediği il fena sallandı

 İzmir'de alt geçit faciası! 3 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada

Kentin ortasında alt geçit faciası! 3 kişinin hayatını kaybettiği anlar kamerada
Müge Anlı'da kan donduran cinayet itirafı! Canlı yayında gözaltına alındı

Müge Anlı'da kan donduran cinayet itirafı! Canlı yayında gözaltına alındı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masterchef 25 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Beşiktaş'ın Ajax maç kadrosu belli oldu! Beşiktaş kadrosunda kimler var? Az önce deprem mi oldu? Bitlis'te 25 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? SON DAKİKA: Bitlis'te deprem mi oldu? Depremin büyüklüğü ne? AÖF güz dönemi kayıt yenileme tarihi ne zaman? AÖF 2024-2025 kayıt yenileme tarihleri! Şeyda Yılmaz'ın vurulma anı ve nasıl öldü? Katil Yunus Emre Geçti'nin ifadesinde ne dedi? Ekim ayı güneş tutulması ne zaman 2024? Halkalı güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi? PS5 Pro ne zaman çıkacak? PlayStation 5 Pro ne zaman gelecek? Tosuncuk olayı nedir? Tosuncuk (Mehmet Aydın) kimdir, suçu ne? İzmir'de kaza anı! İzmir'deki kaza nasıl oldu? Yaralı veya ölü var mı? Mehmet Aydın (Tosuncuk) kaç yıl ceza aldı? Tosuncuk davasında son durum nedir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });