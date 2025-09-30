MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar'ın Üçüncü Yıl Değerlendirmesi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, göreve gelişinin üçüncü yılını değerlendirdi.

Kaçar, MSKÜ'ye ait Akyaka Uygulama Oteli'ndeki programda yaptığı konuşmada, akreditasyon süreçlerinin başarıyla tamamlandığını belirterek, yeni açılan istihdam olanağı yüksek bölümlerin bilgisini verdi.

Toplumsal katkı faaliyetlerini de anlatan Kaçar, paydaş kurumlar iş birliğinde yapılan çalışmalardan da bahsetti.

Prof. Dr. Kaçar, çalışmaları devam eden ve kampüs içerisinde yer alan A kapı düzenlemesinin hastane trafiğini önemli ölçüde azaltacağını belirtti.

Gelecek sene için planlanan stratejik çalışmaların da tamamlandığını belirten Kaçar, nitelikli eğitim ve bölgesel kalkınmayı amaçladıklarını vurguladı.

Eğitim kalitesini yükseltmek ve kampüs hayatını canlandırmak için planlanan çalışmalardan da bahseden Kaçar, her zaman öğrenci odaklı çalıştıklarının altını çizdi.

Rektör Kaçar konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Süleyman Akbulut, Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Kaytan, yerel ve ulusal basın temsilcilerinin katıldığı programda, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Hicret Görgülü, MSKÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Avcı ve Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Er ile MSKÜ Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü çalışanları da hazır bulundu.

Program, katılımcıların toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.