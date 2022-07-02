MSKÜ'nün 30. yılı marş ve logosu tanıtıldı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin (MSKÜ) 30. yıl logo ve marşının düzenlenen törenle tanıtımı yapıldı.

MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonu'nda düzenlenen programda MSKÜ 30. yıl logosu, web sitesi, belgeseli ve marşı izleyicilere tanıtıldı.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, programa katılanlara 30'uncu yıl rozeti hediye etti.

Akm fuaye salonunda ise üniversitenin kuruluşundan bugüne fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin kurucu Rektörü Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlalı ile çevrim içi görüşme gerçekleştirildi.

İki dönem rektörlük yapan Fığlalı, üniversitenin kuruluş aşamasında yaşadıklarını, üniversitenin hamisi Rahmetli Sıtkı Davut Koçman'ın katkılarını anlattı.

Törende konuşan MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, 30 yıl önce üniversitenin yaklaşık 37 akademik, 48 idari personel ile 3 bin 500 metrekarelik alanda eğitim öğretime başladığını söyledi.

Çiçek, üniversitelerinin bugün yaklaşık 400 bin metrekare alanda 1762'si akademik 798'i idari personel ve 43 bin öğrencisi ile Muğla'nın her noktasına damga vuran devasa bir eğitim kompleksi haline geldiğini kaydetti.

MSKÜ'nün birçok alanda ses getiren başarılara imza attığını belirten Çiçek, "Bu süreçte üniversitemizin cesaretle attığı adımlar birçok kuruma ilham vermiş, elde edilen başarılar ülkemizin daha fazla refaha kavuşması yolunda güç kaynağı olmuştur." dedi.

Programa, 24. Dönem CHP Muğla Milletvekili ve aynı zamanda MSKÜ Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Nurettin Demir, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan, üniversitenin akademik ve idari personeli, mezun öğrenciler ile emekli akademik ve idari personel katıldı.