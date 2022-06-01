MSKÜ'nün 30. yılı anısına beste yarışması düzenlendi - Haberler

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MSKÜ'nün 30. yılı anısına beste yarışması düzenlendi

AA - Durmuş Genç - Güncel
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MSKÜ'nün 30. yılı anısına beste yarışması düzenlendi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin (MSKÜ) düzenlediği beste yarışmasında birinci olan marşın tanıtımı yapıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin (MSKÜ) düzenlediği beste yarışmasında birinci olan marşın tanıtımı yapıldı.

MSKÜ'nün 30. yılı anısına düzenlenen yarışmada, aynı üniversiteden doktor öğretim üyeleri Şeydagül Kapçak ve Beyzagül Kapçak Işıksungur'un bestesi birinci oldu.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül töreninde yaptığı konuşmada, üniversite olarak kurumsal kimliğin güçlenmesi için birçok çalışma yaptıklarını söyledi.

Çiçek, üniversitenin kuruluş yıl dönümünde vizyonlarını yansıtan bir marşın ve logonun olmasını istediklerini ifade etti.

Beste Yarışması Genel Koordinatörü ve Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gülce Coşkun Şentürk ise yarışmaya yurt içi ve dışından katılımın olduğunu anlattı.

Törende, dereceye girenlere ödülleri verildi, bestelenen marş koro tarafından seslendirildi.

AA / Durmuş Genç - Güncel

Üniversite Rektör Muğla AKM Güncel Haberler

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