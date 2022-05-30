MSKÜ Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulunda mezuniyet heyecanı - Haberler

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

Armutalan Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, otel lokanta ve ikram hizmetleri, seyahat turizm ve eğlence hizmetleri bölümlerinde, 210 öğrenci diplomalarını aldı.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, yaptığı konuşmada, ülke turizminin niteliğini artıracak öğrencilerinin mezuniyetinin gurur ve sevincini yaşadıklarını söyledi.

Turizm olgusunun ülkeler ekonomisi açısından çok önemli role sahip olduğunu belirten Çiçek, şunları kaydetti:

"21. yüzyılda gelişen toplumsal paradigma ve teknolojideki gelişmeler nedeniyle iş gücü muazzam bir dönüşüm içerisine girmiştir. Bunun sonucunda ise öğrencileri iş hayatına hazırlamanın eski yöntemleri artık geçerliliğini yitirmiştir. Çünkü bugün işverenlerin karşılaştığı en büyük sorun nitelikli insan kaynağı yetersizliğidir. Üniversite olarak geleceği ön gören yenilikçi eğitim vizyonumuzu somutlaştıran bir anlayışla çalıştık. Sizleri turizm kenti Muğla'mızda çok yönlü çeşitli donanımla meslek hayatına hazırladık. Bugün takım çalışmasına uyumlu, iletişim becerileri güçlü, liderlik vasfı olan nitelikli bir öğrenci grubunu turizm sektörüne kazandırıyoruz."

Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Ekrem Ayan da dokuzuncu dönem mezunlarını uğurlamanın mutluluğu içinde olduklarını dile getirerek, "Bugüne kadar fakültemizden 1350 öğrencimiz mezun oldu. Bu yılda 210 öğrenci ile 1560 öğrenciye ulaşacağız." dedi.

Halk oyunları ve sema gösterisinin sunulduğu mezuniyet törenine Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cafer Topaloğlu, Muğla İl Kültür Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Köksal, öğretim elemanları ile öğrencilerin aileleri katıldı.