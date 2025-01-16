MSKÜ Enerji Yönetimi Sertifikasını Aldı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda enerji verimliliği konusunda başarı ve değerlendirme ölçütü olan "TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi" sertifikası aldı.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, yaptığı açıklamada, MSKÜ'nün benimsemiş olduğu sürdürülebilir bir kampüs vizyonu doğrultusunda çalıştıklarını ifade etti.

"Yeşil Kampüs" ve "Green Metrics" hedeflerine yönelik gelişim süreçlerinin devam ettiğini belirten Kaçar, şunları kaydetti:

"Ayrıca toplumsal katkı ve sosyal gelişim noktasındaki kilit rolü gereği, enerji yönetimini sadece idari sorumluluk saymanın ötesinde, sürdürülebilirliğin tüm kampüs paydaşları tarafından sahiplenildiği bir kurum olma hedefiyle ilerliyoruz. Enerji verimliliği konusunda önemli ölçüt olan TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi sertifikası üniversitemize hayırlı olsun."

Kaçar, sertifikayla üniversitenin enerji yönetimindeki sistematik yaklaşımı ve çevresel sorumluluğunun da tescillenmiş olduğunu bildirdi.