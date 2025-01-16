Üye Girişi
Haberler
TFF resmen açıkladı! Türk futbolunda yabancı hakem dönemi

Türk futbolunda yabancı hakem dönemi
Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket

İsrail'i masadan kaldıran bu görüntü mü? Video elden ele dolaşıyor
2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek

Erdoğan imzaladı! Bu 2 alana milyarca liralık yatırım yapılacak
'Aktif siyaseti bırakacağım' diyen Soylu planını açıkladı

Soylu "Aktif siyaseti bırakıyorum" diyerek planını açıkladı

MSKÜ Enerji Yönetimi Sertifikasını Aldı

MSKÜ Enerji Yönetimi Sertifikasını Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, enerji verimliliği konusunda önemli bir adım atarak TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi sertifikası aldı. Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar, sürdürülebilir bir kampüs vizyonu ile hareket ettiklerini ve bu sertifikanın enerji yönetimindeki sistematik yaklaşımlarını tescillediğini belirtti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda enerji verimliliği konusunda başarı ve değerlendirme ölçütü olan "TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi" sertifikası aldı.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, yaptığı açıklamada, MSKÜ'nün benimsemiş olduğu sürdürülebilir bir kampüs vizyonu doğrultusunda çalıştıklarını ifade etti.

"Yeşil Kampüs" ve "Green Metrics" hedeflerine yönelik gelişim süreçlerinin devam ettiğini belirten Kaçar, şunları kaydetti:

"Ayrıca toplumsal katkı ve sosyal gelişim noktasındaki kilit rolü gereği, enerji yönetimini sadece idari sorumluluk saymanın ötesinde, sürdürülebilirliğin tüm kampüs paydaşları tarafından sahiplenildiği bir kurum olma hedefiyle ilerliyoruz. Enerji verimliliği konusunda önemli ölçüt olan TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi sertifikası üniversitemize hayırlı olsun."

Kaçar, sertifikayla üniversitenin enerji yönetimindeki sistematik yaklaşımı ve çevresel sorumluluğunun da tescillenmiş olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
img

Oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti
img

Bakanlıktan Narin'in akrabası olan 50 çocuk için ses getirecek adım
img

Deprem haritayı değiştirdi! "Fay yok" denilen bölge tehlikede
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte içkiden ölen kişinin büfeden alışveriş yaptığı anlar ortaya çıktı

Görüntüdeki adam ölüme yürüyen 30 kişiden yalnızca biri
Barınaktan firar eden ayı şehri ayağa kaldırdı

Firar eden hayvan şehri ayağa kaldırdı! Camiden anonslar yapılıyor
Disiplin kuruluna sevk edilen 5 teğmenin savunmaları başladı

Kılıçlı yemin sonrası ilk görüntü! 5 teğmenin kader duruşması başladı
Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin

Bakanlık fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin
Aksaray'da iğrenç olay! Antrenör, 5 erkek çocuğunu tacizden tutuklandı

5 erkek çocuğunu taciz etti! Bakın kendini nasıl savundu
Kurtardığı penaltı 16 yaşındaki kalecinin sonu oldu

Kurtardığı son penaltı oldu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.