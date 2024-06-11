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MSKÜ'den 10 Bin 102 Öğrenci Mezun Oldu

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden mezun olan 10 bin 102 öğrenci için tören düzenlendi. Tören, öğrencilerin selamlama yürüyüşüyle başladı ve Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar'ın konuşmasıyla devam etti. Törende dereceye giren öğrencilere diploma ve hediyeleri verildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden (MSKÜ) mezun olan 10 bin 102 öğrenci için tören düzenlendi.

Muğla Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen 2023-2024 akademik yılı mezuniyet töreni, öğrencilerin selamlama yürüyüşüyle başladı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, törende yaptığı konuşmada, bu yıl 10 bin 102 öğrenciyi mezun etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Üniversitenin 1992 yılında kurulduğunu anımsatarak, kuruluşundan bugüne kadar 114 bin 607 öğrenciyi mezun ettiklerini dile getiren Kaçar, 32 yılda 1282 yabancı uyruklu öğrencinin de üniversiteden mezun olarak diplomasını aldığını kaydetti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin genç ve dinamik bir üniversite olduğunu vurgulayan Kaçar, şunları söyledi:

"Kuruluşundan günümüze 21 fakülte, 4 enstitü, 3 yüksekokul, 16 meslek yüksekokuluna ulaştık. Bu okullarda ön lisanstan lisansüstüne 403 programda eğitim öğretim hizmeti veriyoruz. Kayıtlı öğrenci sayımız 43 bin ve bu öğrencilerimizin 10 bini geçtiğimiz güz döneminde aramıza katıldı. Bölüm ve programlarımızın doluluk oranı neredeyse yüzde 100'e yakın. Üniversitemiz akademik niteliği, özverili çalışanları ve yaşanabilir güzel kampüsünden dolayı yükseköğrenime katılmak isteyen bütün öğrencilerin ilgisini çekmektedir."

Törende, Vali Vekili Mehmet Eriş, 21 ve 24. Dönem Milletvekili Prof. Dr. Aydın Ayaydın, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ile Üniversite Rektörü Prof. Dr. Kaçar tarafından eğitim döneminde birinci, ikinci ve üçüncü olan öğrencilere diploma ve hediyeleri verildi.

Mezuniyet töreni, öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

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