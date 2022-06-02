MSGSÜ Dijital Obsküra grubunun sergi seçkisi ziyaretçilerini bekliyor - Haberler

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen "Dijital Obsküra Seçkisi" sergisi sanatseverleri ağırlıyor.

Türkiye Fotoğraf Vakfı (TFV) ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinin (MSGSÜ) katkılarıyla hazırlanan sergi, Taksim'deki Maksim Sahnesi'nde güncel fotoğraf çalışmalarından hazırlanan bir seçkiye ev sahipliği yapıyor.

MSGSÜ Fotoğraf Bölümü Öğretim Görevlisi ve serginin küratörü Prof. Ozan Bilgiseren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, serginin isminin "karanlık oda" anlamındaki "Camera Obscura"dan geldiğini söyledi.

Kameranın anlamının 21'inci yüzyılda değiştiğine işaret eden Bilgiseren, "Cep telefonu da tarayıcı da bir kamera oldu. Hatta güvenlik kamerasından elde edilen görüntüler dahi bir görsel malzeme haline geldi. Görsel malzeme patlaması yaşadığımız için kameraya bile ihtiyacımız olmayabiliyor." dedi.

"52 sanatçının eserlerinin yer aldığı bir sergi"

MSGSÜ Fotoğraf Bölümü olarak TÜYAP Sanat Fuarında 2014'ten bu yana sergiledikleri ilgi çekici eserlerle ödüller kazandıkları belirten Bilgiseren, "Dijital Obsküra Seçkisi" sergisine de dijital çağa uygun olması için bu ismi verdiklerini, sergiyle kendi dijital düşüncelerine ve hikaye anlatıcılığına yön veren yeni bir düzenleme bulmak istediklerini ifade etti.

Sergide öğrencilerinin ve yeni mezunların kuvvetli işlerinin yer aldığını aktaran Bilgiseren, şunları kaydetti:

"Burada 52 sanatçının eserlerini görüyorsunuz. Fotoğraf, video ve heykel çalışmalarımız var. Multidisipliner bir sergi olduğunu söyleyebiliriz. Salt fotoğraf değil farklı disiplinlerden, grafiti, illüstrasyon ve enstalasyonlardan oluşan birleşik bir yapı. Bunlar dünyada da yeni yeni yapılan çalışmalar. Buradaki çalışmalar öylesine sadece denemek için değil, bir amaç için tasarlanmış işler. Sergide kimlik, aidiyet, kent sorunları, kentsel dönüşüm, değer, değersizlik, kişilik, kimlik, tehdit, orman yangını, pandemi, petrol, çevre kirliliği ve plastik gibi pek çok konuda yapıtlar yer almakta."

"Mekanın ruhuyla örtüşen bir sergi oldu"

Türkiye Fotoğraf Vakfı (TFV) yöneticisi Murat Gür ise sergide çoklu-disiplinli, zihin açıcı ve güncel işlerin bulunduğunu vurgulayarak, "Böyle güzel bir mekanda Maksim'de, bu mekanın ruhuyla örtüşen bir sergi oldu." dedi.

Seçkinin 12 Haziran'a kadar ziyarete açık olacağı bilgisini veren Gür, vakıf olarak sergiye katkıda bulunmaktan dolayı memnuniyet duyduklarını aktardı.

"Dijital Obsküra Seçkisi" sergisinde, kültürel değerlerin korunması, kentsel ve sosyolojik değişim, çevre tahribatı, kimlik, aidiyet, yabancılaşma, iletişim çağında iletişimsizlik, şiddet ve küresel salgın temalarında sanatçıların ürettikleri eserler sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Sergide Ahmet Bilgiç, Barış Dervent, Cenk Oğlakçı, Doğu Biricik, Eda Demir, Füsun Uygur, Galip Olcayto, İsmail Gökçe, Murat Han Er, Nevzat Yıldırım, Osman Bozkurt, Özgür Akpınar, Sena Nur Taştekne, Tahir Akkurt, Uğur Ercan ve Yusuf Günler'in de arasında bulunduğu sanatçıların eserleri yer alıyor.