MSF, İsrail'in "uluslararası kuruluşların Gazze'ye erişimi için getirdiği yeni kayıt kurallarından" kaygılı

Sınır Tanımayan Doktorların (MSF) Gazze Acil Durum Operasyonlar Birimi Sorumlusu Ozan Ağbaş, İsrail'in, uluslararası kuruluşların Gazze'ye erişimi için başlattığı yeni kayıt süreci karşısında kaygılı olduklarını belirterek, "Bugüne kadar kayıt edilmeyen ve maalesef Gazze'ye erişimini kaybeden bazı uluslararası kuruluşlar da oldu. Biz bundan tabii ki çekiniyoruz." dedi.

Ağbaş, Gazze'de yaşanan zorlu kış şartları ile İsrail'in Gazze'de hizmet verecek uluslararası yardım kuruluşlarına yönelik getirdiği ve gelecek yıl yürürlüğe girecek yeni kayıt sisteminin barındırdığı risklere ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gazze halkının çok zor bir kış mevsimiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Ağbaş, hava koşullarının yanı sıra son 2 yıldır yaşanan sürecin de bu konuda doğrudan etkisi olduğunu dile getirdi.

Ağbaş, "Birçok Gazzeli evlerinden ayrı, uzakta ve çadırlarda kalmak zorunda, oldukça kalabalık alanda. Şu anda yüzde 50'sinden biraz daha fazlası 'Sarı Hat' denilen, İsrail tarafından yeni çekilen bu hattın içerisinde kalıyor. Gazze'nin yalnızca yüzde 45'i kadar alan, insanların yaşayabileceği ve sığınabileceği bir alan olarak kalmış vaziyette. Bu alanda çok kısıtlı çok yer var. Çadırlar üst üste, yağmur sık bir şekilde yağıyor. Bu kış koşulları, yalnızca insanları ve çadırları değil, bizim hastanemizi ve çalışmalarımızı da doğrudan etkiliyor." ifadelerini kullandı.

Özellikle kışla ilgili hastalıkların yayılmasından çok çekindiklerinin altını çizen Ağbaş, çocukların daha büyük risk altında olduğunu ve tedavi için daha çok alanı onlar için ayırdıklarını kaydetti.

"Gazze'yi çok zor bir kış bekliyor"

Ağbaş, Gazze'yi çok zor bir kışın beklediğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Sel gibi doğal afetler de yaşanıyor. Endişeliyiz, bekliyoruz ve hazırlık yapmaya çalışıyoruz. Ateşkesin tam olarak etkisini doğrudan görmekte zorlanıyoruz çünkü aslında (İsrail tarafından) saldırılar devam ediyor. Ateşkesin ilan edildiği 11 Ekim'den aralık ortalarına kadar kaydedilen 370'ten fazla ölüm var. Bunlar doğrudan saldırılarla ilintili ve yüzlerce yaralı var. Bu saldırıları, çoğunlukla İsrail ordusunca belirlenen Sarı Hat yakınlarında gözlemliyoruz. Fakat yalnızca oralarda değil, bütün Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde, farklı şekillerde gerek dron gerek uzaktan güdümlü füzelerle saldırılar gerçekleşiyor."

Gazze'deki saldırıların, hastanelerin doluluk oranını etkilediğine işaret eden Ağbaş, hastanelerin halihazırda zor durumda olduğunu ve Gazze'deki 36 hastaneden yalnızca 18'inin kısmen işlevsel olduğunu söyledi.

Ağbaş, şunları kaydetti:

"Ateşkesin ilanıyla insani yardım hizmetlerinde ciddi bir sıçrama yaşanacağını hepimiz bekledik. Bir miktar yaşandı da fakat bu miktar, kesinlikle ihtiyaçları karşılayacak seviyede değil. Bunu ciddi şekilde gözlemeyebiliyoruz. Ateşkes ilan edilmesine rağmen İsrail devletinin tedarik, ilaç ve malzeme getirirken uyguladığı birçok kısıtlama hala devam ediyor. Ateşkes ilan edildiğinden bu yana ortalama 120-130 yardım tırı Gazze'ye giriyor. Bunların çoğunluğu, insani yardım anlamında yiyecek getiriyor. Ticari yardım amaçlı gelen kamyonlar da var fakat insani yardım için gelen bu yardımlar, maalesef ihtiyaçların yanına bile yaklaşamıyor."

Medyada ve bazı siyasilerin argümanlarında, Gazze'ye ulaşan yardımların etkisinin hissedildiğine yönelik içerikler olduğunu belirten Ağbaş, bunu sahada göremediklerini ve hala çok fazla kısıtlamalar altında işlerini yapmak zorunda kaldıklarını vurguladı.

"Yeni getirilen düzenlemeyle bütün uluslararası organizasyonların bu izni alması ve kayıt olması gerekiyor"

Ağbaş, bu zamana kadar uluslararası bir organizasyon olarak Gazze'de çalışmak için Ramallah yönetimindeki Filistinli yetkililerden alınacak iznin yeterli olduğunu kaydetti.

Bu izin dahilinde banka hesabı açmak ve işe alım yapmak gibi işlemleri sürdürebildiklerini söyleyen Ağbaş, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'den özellikle ayrıca bir izin ya da kayıt almamız gerekmiyordu. Fakat bu yeni getirilen düzenlemeyle bütün uluslararası organizasyonların bu izni alması ve kayıt olması gerekiyor. Bu kayıt süreci, çok net bir süreç değil, maalesef taleplerimize rağmen İsrailli yetkililerden bu süreçle ilgili yeterli bilgi alamadık. Çok fazla bilgi isteniyor. Biz, uluslararası bağımsız bir kuruluşuz, bu istenen bilgi ve detaylar diğer yerlerde görmediğimiz seviyede. İstenilen belgelerin bir tanesi bütün Filistinli çalışanların bilgilerini İsrail ile paylaşmak. Bu, maalesef bizim ilkelerimiz gereği kolayca kabul edebileceğimiz bir talep değil çünkü burada bir çatışma süreci var, bir savaş bölgesi. İsrail devletinin bu bilgiyle nasıl tam olarak hareket edeceği, ne yapacağı ve çalışanların bilgilerini nasıl koruyacağı konusunda bir netlik yok. Bu netliği talep ettik fakat henüz bir cevap alamadık."

Filistinli çalışanların listesini paylaşmadan bir başvuru yaptıklarını dile getiren Ağbaş, İsrail'den yanıt beklediklerinin altını çizdi.

"Bu kayıt sürecinin, İsrail devleti için yeni bir kontrol mekanizmasına dönmesinden kaygı duyuyoruz"

Ağbaş, şunları kaydetti:

"Bu kayıt sürecinin, İsrail devleti için yeni bir kontrol mekanizmasına dönmesinden kaygı duyuyoruz. Bugüne kadar kayıt edilmeyen ve maalesef Gazze'ye erişimini kaybeden bazı uluslararası kuruluşlar da oldu. Biz bundan tabii ki çekiniyoruz. Eğer kayıt olamazsak, Gazze'ye ve Gazzelilere erişimimizi kaybedersek, bunun ardında bırakacağı boşluk çok büyük olacak. Yalnızca MSF değil, diğer uluslararası organizasyonlar da öyle. Unutmamak gerekiyor ki şu anda maalesef Gazze halkı insani yardıma bağımlı durumda. Getirilen noktada onların hayatta kalabilmesi için insani yardımın zamanlı şekilde ulaşması çok önemli. Bu yeni kayıt sürecinin bunun önünde bir bariyer ve engel olabileceği konusunda ciddi kaygılar taşıyoruz."

Bu hususta, İsrailli yetkililerle görüşmeye devam ettiklerini aktaran Ağbaş, istenilen koşulların tamamını karşılayamayacaklarını ancak Gazze halkına onurlu şekilde yardım ulaştırmaya devam etmek istediklerini söyledi.