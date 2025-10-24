MSF: İsrail'in 2 yıldır sürdürdüğü soykırım nedeniyle, ateşkese rağmen Gazzeliler aşırı acı çekiyor

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail'in 2 yıldır sürdürdüğü soykırım nedeniyle Gazze'deki insanların ateşkese rağmen aşırı derecede acı çekmeye devam ettiğini bildirdi.

MSF, Gazze'de varılan ateşkes sonrası yaşanan durum ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Ateşkese rağmen Gazze'deki zorlu yaşam koşulları, insanların sağlığını etkilemeye devam ediyor." ifadelerine yer verilerek, bir milyondan fazla insanın hala Gazze'nin güneyinde küçük bir toprak parçasında ve tehlikeli yaşam koşullarında hayatta kalmaya zorlandığı kaydedildi.

İsrail ordusunun sivil altyapı ve sağlık sistemine yönelik büyük çaplı yıkımının, hastalıkların yayılması için bir ortam oluşturduğuna işaret edilen açıklamada, "İsrail yetkilileri, Gazze'ye büyük ölçekli insani yardımların serbestçe akmasına derhal izin vermeli. Ateşkese rağmen Gazze'deki insanlar aşırı derecede acı çekmeye devam ediyor çünkü İsrail'in 2 yıldır sürdürdüğü soykırım kampanyası, onları travmatize etti, yaraladı ve kışın yaklaşmasıyla birlikte tehlikeli bir şekilde hava koşullarına maruz bıraktı." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in, su, sanitasyon, barınma ve beslenmede acil iyileştirmeler yapılmaması halinde tamamen önlenebilir nedenlerden dolayı daha fazla insan öleceğinin altı çizilen açıklamada, "Sıcaklığın düşmesiyle, insanların kırılgan yaşam koşulları aşırı hava koşullarına maruz kalmalarını artıracak. Bu durum, insanların bitkinliğiyle birleşince sağlık riskleri daha da artacak." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MSF Gazze Acil Durum Koordinatörü Aitor Zabalgogeazkoa, "Gazze'nin güneyinde, defalarca kaçmak zorunda kalan aileler derme çatma çadırlara, kalan birkaç okula tıkıştırılıyor. Bu insanlar moloz yığınları, çöp yığınları, hayvan dışkıları ve taşan kanalizasyon suları arasında açık havada uyuyor. Bu kesinlikle kabul edilemez." dedi.

MSF Tıbbi Koordinatörü Adi Nadimpalli ise yetersiz beslenme ile sanitasyonun yanı sıra kötü yaşam koşullarının insanların sağlığı üzerinde yıkıcı bir etki oluşturduğunun altını çizdi.

Nadimpalli, "Gazzeliler, özellikle de yaşamak zorunda kaldıkları koşullar nedeniyle hastalanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını konu alan barış zirvesi, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda devlet başkanının katılımıyla düzenlenmişti.