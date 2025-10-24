Haberler

MSF: İsrail'in 2 yıldır sürdürdüğü soykırım nedeniyle, ateşkese rağmen Gazzeliler aşırı acı çekiyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail'in 2 yıldır sürdürdüğü soykırım nedeniyle Gazze'deki insanların ateşkese rağmen aşırı derecede acı çekmeye devam ettiğini bildirdi.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail'in 2 yıldır sürdürdüğü soykırım nedeniyle Gazze'deki insanların ateşkese rağmen aşırı derecede acı çekmeye devam ettiğini bildirdi.

MSF, Gazze'de varılan ateşkes sonrası yaşanan durum ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Ateşkese rağmen Gazze'deki zorlu yaşam koşulları, insanların sağlığını etkilemeye devam ediyor." ifadelerine yer verilerek, bir milyondan fazla insanın hala Gazze'nin güneyinde küçük bir toprak parçasında ve tehlikeli yaşam koşullarında hayatta kalmaya zorlandığı kaydedildi.

İsrail ordusunun sivil altyapı ve sağlık sistemine yönelik büyük çaplı yıkımının, hastalıkların yayılması için bir ortam oluşturduğuna işaret edilen açıklamada, "İsrail yetkilileri, Gazze'ye büyük ölçekli insani yardımların serbestçe akmasına derhal izin vermeli. Ateşkese rağmen Gazze'deki insanlar aşırı derecede acı çekmeye devam ediyor çünkü İsrail'in 2 yıldır sürdürdüğü soykırım kampanyası, onları travmatize etti, yaraladı ve kışın yaklaşmasıyla birlikte tehlikeli bir şekilde hava koşullarına maruz bıraktı." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in, su, sanitasyon, barınma ve beslenmede acil iyileştirmeler yapılmaması halinde tamamen önlenebilir nedenlerden dolayı daha fazla insan öleceğinin altı çizilen açıklamada, "Sıcaklığın düşmesiyle, insanların kırılgan yaşam koşulları aşırı hava koşullarına maruz kalmalarını artıracak. Bu durum, insanların bitkinliğiyle birleşince sağlık riskleri daha da artacak." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MSF Gazze Acil Durum Koordinatörü Aitor Zabalgogeazkoa, "Gazze'nin güneyinde, defalarca kaçmak zorunda kalan aileler derme çatma çadırlara, kalan birkaç okula tıkıştırılıyor. Bu insanlar moloz yığınları, çöp yığınları, hayvan dışkıları ve taşan kanalizasyon suları arasında açık havada uyuyor. Bu kesinlikle kabul edilemez." dedi.

MSF Tıbbi Koordinatörü Adi Nadimpalli ise yetersiz beslenme ile sanitasyonun yanı sıra kötü yaşam koşullarının insanların sağlığı üzerinde yıkıcı bir etki oluşturduğunun altını çizdi.

Nadimpalli, "Gazzeliler, özellikle de yaşamak zorunda kaldıkları koşullar nedeniyle hastalanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını konu alan barış zirvesi, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda devlet başkanının katılımıyla düzenlenmişti.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
Özel'den CHP kurultay iptali davasının reddedilmesine ilk yorum

Kurultay iptali davasında karar çıktı, Özel'den ilk yorum geldi
Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyeri bitti

Siyasi kariyeri bitti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aleyna Tilki Amsterdam'da kapkaça uğradı! Pasaportunu ve eşyalarını çaldırdı

Amsterdam'da büyük şok! Çaresiz kaldı, takipçilerinden yardım istedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti'nin tavrından rahatsız: Bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti'nin tavrından rahatsız
Fenerbahçe'ye sponsor olan Hamdi Ulukaya'dan yeni hamle

Fenerbahçe'ye sponsor olan Hamdi Ulukaya'dan yeni hamle
Herkes aynı soruyu soruyor: Turuncu mandalinalara ne oldu?

Yeni tartışma konumuz: Turuncu mandalinalara ne oldu?
Aleyna Tilki Amsterdam'da kapkaça uğradı! Pasaportunu ve eşyalarını çaldırdı

Amsterdam'da büyük şok! Çaresiz kaldı, takipçilerinden yardım istedi
Jhon Duran'ın maç sonu görüntüsü taraftarları ikiye böldü

Maç sonuna damga vuran görüntü
Vatikan'da 5 asır sonra bir ilk! İngiliz Kralı, Papa ile dua etti

Vatikan'da tarihi görüntü! 500 yıl sonra bir ilk yaşandı
Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Hala titriyorum

Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti böyle anlattı
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Trump 'Yakında kara operasyonu olacak' dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı

Trump'ın "Kara harekatı başlatacağız" dediği ülkeden karşı hamle geldi
Stoltenberg'in unutamadığı mısır anısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu

Dünya gündemine oturan mısır anısı Erdoğan'a soruldu! Yanıtı olay
Milyonlarca öğrenciye sürpriz! Sınav sistemi sil baştan değişiyor

Milyonlarca öğrenciye sürpriz! Sınav sistemi sil baştan değişiyor
Soğuk Savaş soruşturmasında Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz'e tahliye

Soğuk Savaş soruşturmasında iki isim için karar verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.