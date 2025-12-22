'MSC Türkiye', Çanakkale Boğazı'ndan geçti /Haber eklendi

Haberler

Dünyanın en büyük konteyner gemilerinden biri olan ve Cumhuriyet'in 100. yılı anısına denize indirilen MSC Türkiye, Çanakkale Boğazı'nı geçerek Kocaeli Limanı'na doğru yol aldı. Gemiye boğaz geçişi sırasında römorkörler eşlik etti.

DÜNYANIN en büyük konteyner gemilerinden olan ve Cumhuriyet'in 100'üncü yılı anısına 'MSC Türkiye' adıyla denize indirilen gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Kocaeli Limanı'na doğru yol aldı.

Kocaeli Limanı'na giden, 399,9 metre uzunluğuna, 24 bin 346 konteyner taşıma kapasitesine sahip Liberya bayraklı 'MSC Türkiye', saat 10.00 sıralarında Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Dev konteyner gemisi saat 11.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir Köyü Dağı'ndaki 'Dur Yolcu' yazısının önünden geçen 'MSC Türkiye', Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. 'MSC Türkiye' gemisine boğaz geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı 'Kurtarma 15' ile 'Kurtarma 16' römorkörleri eşlik etti. Dev geminin geçişi sırasında güvenlik gerekçesiyle Çanakkale Boğazı kuzeyden güneye saat 06.30 ile saat 14.45 arası trafiğe kapatıldı.

MSC Türkiye, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı anısına 2023 yılında denize indirilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
