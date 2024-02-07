MSB: Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.