Üye Girişi
Haberler

MSB: Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı YPG PKK Güvenlik Terör Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title