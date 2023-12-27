Üye Girişi
Haberler

MSB, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonda 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 4 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı YPG PKK Güvenlik Terör Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title