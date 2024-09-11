Zeytindalı Harekatı'nda Şehit Düşen Uzman Çavuş Onur Çapan'a Acı Veda
Zeytindalı Harekatı'nda meydana gelen bir silah kazasında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan'ın ailesine acı haber verildi. Şehidin annesi Döndü Çapan'ın Dinar'daki evi ile eşi Makbule Çapan'ın Isparta'daki evine Türk bayrakları asıldı. Onur Çapan'ın eşi ve iki çocuğu, birkaç hafta önce İstanbul'dan Isparta'ya taşınmıştı.
ANNESİNE VE EŞİNE ACI HABER VERİLDİ
Zeytindalı Harekatı bölgesinde meydana gelen silah kazası sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan'ın (33) Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yaşayan annesi Döndü Çapan ile Isparta'da oturan eşi Makbule Çapan'a acı haber verildi. Şehidin Dinar'daki annesinin evi ile Isparta'da eşinin oturduğu eve Türk bayrakları asıldı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan'ın birkaç hafta önce eşi ile 2 çocuğunu İstanbul'dan Isparta'ya taşıdığı ve buradaki eve yerleştikleri öğrenildi. Şehidin babasının ise 2022 yılında vefat ettiği kaydedildi.
Ali Fuat GÜÇLÜER- Ali ÇEVİKBAŞ/AFYONKARAHİSAR- ISPARTA,