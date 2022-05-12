Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 10 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

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Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

AA - Ali Kemal Akan - Güncel
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Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

FIRAT, MALATYA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit olmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG'li terörist komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

AA / Ali Kemal Akan - Güncel

Zeytin Dalı, Saldırı, Taciz, Fırat, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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