MSB, Yunanistan ve Suriye sınırlarında 28 kişiyi yakaladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin Yunanistan ve Suriye sınırlarını yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 28 kişinin yakalandığını, bunlardan 16'sının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), 3'ünün PKK/PYD/YPG mensubu olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin Yunanistan ve Suriye sınırlarını yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 28 kişinin yakalandığını, bunlardan 16'sının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), 3'ünün PKK/PYD/YPG mensubu olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, terörle mücadelenin hudutlarda da sürdüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 22 kişi ile Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 6 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda, yakalanan şahıslardan 16'sının FETÖ ve 3'ünün PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."