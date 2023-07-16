MSB, Yunanistan ve Suriye sınırlarında 28 kişiyi yakaladı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin Yunanistan ve Suriye sınırlarını yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 28 kişinin yakalandığını, bunlardan 16'sının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), 3'ünün PKK/PYD/YPG mensubu olduğunu bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin Yunanistan ve Suriye sınırlarını yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 28 kişinin yakalandığını, bunlardan 16'sının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), 3'ünün PKK/PYD/YPG mensubu olduğunu bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, terörle mücadelenin hudutlarda da sürdüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 22 kişi ile Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 6 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda, yakalanan şahıslardan 16'sının FETÖ ve 3'ünün PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."