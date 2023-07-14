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MSB, Yunanistan ve Suriye sınırında 5 teröristi yakaladı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan ve Suriye sınırında 2'si PKK/KCK/PYD/YPG, 1'i FETÖ mensubu 5 kişinin yakalandığını duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan ve Suriye sınırında 2'si PKK/KCK/PYD/YPG, 1'i FETÖ mensubu 5 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/KCK/PYD/YPG ve 1'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Enes Geyik - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan Suriye PKK Güncel Haberler

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