MSB, Yunanistan ve Suriye sınırında 5 teröristi yakaladı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan ve Suriye sınırında 2'si PKK/KCK/PYD/YPG, 1'i FETÖ mensubu 5 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/KCK/PYD/YPG ve 1'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.