MSB: Yunanistan sınırından 37 FETÖ mensubu yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan sınırından yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 37'si terör örgütü FETÖ mensubu 53 kişinin yakalandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Türkiye-Yunanistan hududunda kahramanca ve fedakarca görev yapan hudut kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize geçmeye çalışan 53 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 37'sinin terör örgütü FETÖ mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.