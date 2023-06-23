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MSB: Yunanistan sınırından 37 FETÖ mensubu yakalandı

MSB: Yunanistan sınırından 37 FETÖ mensubu yakalandı

Güncel Haberler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan sınırından yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 37'si terör örgütü FETÖ mensubu 53 kişinin yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan sınırından yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 37'si terör örgütü FETÖ mensubu 53 kişinin yakalandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Türkiye-Yunanistan hududunda kahramanca ve fedakarca görev yapan hudut kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize geçmeye çalışan 53 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 37'sinin terör örgütü FETÖ mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel

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