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MSB, Yunanistan sınırında FETÖ üyesi 8 kişiyi yakaladı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan sınırından yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7'si Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 8 kişinin yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan sınırından yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7'si Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 8 kişinin yakalandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda da terörle mücadelemiz sürüyor. Yunanistan'dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 7'sinin FETÖ mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel

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