MSB: Yunanistan'dan zorla gönderilmeye çalışılan 2 kişi ile Suriye'den yasa dışı geçmeye çalışan 1 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'dan Türkiye'ye zorla gönderilmeye çalışılan 2 kişi ile Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişinin yakalandığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, hudutlarda yasa dışı geçişlere karşı mücadelenin sürdüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi: 'Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 2 kişi ile Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan ikisinin PYD/YPG, birinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.'