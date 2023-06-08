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MSB: Yunanistan'dan zorla gönderilmeye çalışılan 2 kişi ile Suriye'den yasa dışı geçmeye çalışan 1 kişi yakalandı

MSB: Yunanistan'dan zorla gönderilmeye çalışılan 2 kişi ile Suriye'den yasa dışı geçmeye çalışan 1 kişi yakalandı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'dan Türkiye'ye zorla gönderilmeye çalışılan 2 kişi ile Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişinin yakalandığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, hudutlarda yasa dışı geçişlere karşı mücadelenin sürdüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi: 'Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 2 kişi ile Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan ikisinin PYD/YPG, birinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'dan Türkiye'ye zorla gönderilmeye çalışılan 2 kişi ile Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hudutlarda yasa dışı geçişlere karşı mücadelenin sürdüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 2 kişi ile Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan ikisinin PYD/YPG, birinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan Türkiye Suriye Güncel Haberler

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