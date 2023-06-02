MSB: Yunanistan'dan zorla gönderilen 2'si FETÖ mensubu, 5 kişi yakalandı
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'dan zorla Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan 2'si FETÖ terör örgütü mensubu 5 kişinin yakalandığını açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'dan zorla Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan 2'si FETÖ terör örgütü mensubu 5 kişinin yakalandığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan hudut kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel