MSB, Yunanistan'dan Türkiye'ye geçmeye çalışan 7 FETÖ üyesini yakaladı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'dan Türkiye ve Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7'si FETÖ terör örgütü mensubu 8 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda da terörle mücadelemiz sürüyor. Yunanistan'dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişi hudut kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 7'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.