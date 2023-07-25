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MSB, Yunanistan'dan Türkiye'ye geçmeye çalışan 7 FETÖ üyesini yakaladı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'dan Türkiye'ye ve Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7'si FETÖ terör örgütü mensubu 8 kişinin yakalandığını duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'dan Türkiye ve Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7'si FETÖ terör örgütü mensubu 8 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda da terörle mücadelemiz sürüyor. Yunanistan'dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişi hudut kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 7'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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