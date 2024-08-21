MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ ve PKK/YPG mensupları yakalandı

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan FETÖ mensubu 4 kişi ile PKK/ Ypg mensubu 1 kişinin yakalandığını bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ, 1'inin de PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.